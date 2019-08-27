Kiraz Mevsimi dizisinin Şeyma'sı Nilperi Şahinkaya'nın yeni dizi paylaşımı ortalığı yaktı!
Nilperi Şahinkaya, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte bir süredir Youtube’da yayınlanmakta olan Aynen Aynen isimli dizide yer alıyor. Sosyal medya hesabından diziden bir fotoğraf paylaşan Şahinkaya'ya takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Fox TV yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde canlandırdığı 'Şeyma Çetin' karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun imajı takipçilerinden tam not almıştı.
Nilperi Şahinkaya, son olarak BluTV'de başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı vampir dizisi 'Yaşamayanlar'da rol almıştı. Şahinkaya, her bölüm farklı bir perukla çıkarak izleyenleri şaşırtmıştı.
Dizide Dmitry'e (Kerem Bürsin) büyük bir aşk besleyen vampir Melisa karakterine hayat veren genç oyuncu Şahinkaya, performansıyla beğeni toplamıştı. Şahinkaya'nın Kerem Bürsin ile sevişme sahneleri damga vurmuş, o sahneler günlerce konuşulmuştu. Hatta Şahinkaya'nın ailesinden diziyi izlememelerini istediğini iddia edilmişti.
Nilperi Şahinkaya, kaslı haliyle de takipçilerini hayrete düşürmüştü. Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, değişimiyle şaşırtmıştı. Şahinkaya'nın kaslı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.