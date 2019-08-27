Kiraz Mevsimi dizisinin Şeyma'sı Nilperi Şahinkaya'nın yeni dizi paylaşımı ortalığı yaktı!

Nilperi Şahinkaya, son olarak BluTV'de başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı vampir dizisi 'Yaşamayanlar'da rol almıştı. Şahinkaya, her bölüm farklı bir perukla çıkarak izleyenleri şaşırtmıştı.