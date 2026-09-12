Kiralık sosyal konut fırsatı için dikkat! Başvurular başladı: Şartlar ve kira fiyatları...
İstanbul'da uygun fiyatlarla konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru tarihi belli oldu. Başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Projenin ilk etabında bin 71 konut, şartları karşılayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.
Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.
Kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar, bulundukları bölgelerdeki rayiç bedellerin altında kiraya verilecek.
KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?
İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer alacak.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291; Arnavutköy'de ise 90 konut bulunacak.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamında bulunan istedikleri ilçe için başvurabilecek.
İstanbul dışında ikamet eden vatandaşların başvuruları ise kabul edilmeyecek.
İlk etapta yer alan bin 71 konutun teslimlerinin ekim ayında yapılması planlanıyor.
1+1'DEN 4+1'E FARKLI KONUT TİPLERİ
Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunacak.
Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut tahsis edilecek. İki veya daha fazla çocuklu aileler ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçeneklerinden yararlanabilecek.
BAŞVURU İÇİN 100 BİN LİRA GELİR SINIRI
Projeye başvurmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve evli olması gerekiyor.
Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmesi şartı aranıyor.
Başvuru sahiplerinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.
ÜZERİNE KONUT TAPUSU OLANLAR BAŞVURAMAYACAK
Üzerinde konut tapusu bulunan kişiler projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların başvuruları da kabul edilmeyecek.
Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler de projeye başvuramayacak.
Başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.
İLK 12 AY KİRAYA ZAM YAPILMAYACAK
Konutların kira bedelleri, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak.
12 aylık sürenin sona ermesinin ardından gelen ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış uygulanacak.
Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.
KONUTLAR 3 YIL TAHSİS EDİLECEK
Kiralık sosyal konutların tahsis süresi 3 yıl ile sınırlandırılacak ve bu süre uzatılamayacak.
Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.