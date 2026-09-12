Kiralık sosyal konut fırsatı için dikkat! Başvurular başladı: Şartlar ve kira fiyatları...

BAŞVURU İÇİN 100 BİN LİRA GELİR SINIRI

Projeye başvurmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve evli olması gerekiyor.

Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmesi şartı aranıyor.

Başvuru sahiplerinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.