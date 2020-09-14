Kiralamak isteyen bu cümleyi duyunca kaçıyor! İstanbul'un göbeğindeki ev elde kaldı

50 bin lira istiyoruz: Binanın sahibi hakkında bilgi vermek istemeyen emlakçı İlker Erkan “Binayla ilgili herhangi bir hukuki sıkıntı yok. Binanın mührü bu yılın başında kaldırıldı. Geçtiğimiz aylarda binaya aylık 60 bin lira kira istiyorduk. Şimdi 50 bin lira istiyoruz. Bina üç katlı, geniş bir yapı” dedi.