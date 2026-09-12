'Kiraladık' demişti! Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğünündeki altınlar bakın nerede bulundu
Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve 45 milyon liralık düğünüyle gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık, düğünün ise sponsor olduğunu söylerken, hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Gelin Çağla Öz aranırken altınlar ise odunlukta bulundu.
Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen, gösterişli düğünü milyonluk takıları ve koruma ordusuyla adeta gövde gösterisi yapan Mehmet Fatih Tançalan, tutuklandı. Yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı.Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Mehmet Fatih Tançalan'ın mali hareketlerini inceleyen MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını mercek altına aldı.
6 YILDA 78 BİN TL KAR BEYAN ETMİŞ!
Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den itibaren kayıtlı ticari kar beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında 'izah edilemeyen servet artışı' ve 'yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu' bulunduğu değerlendirildi.
BANKA HESAPLARINDA DUDAK UÇUKLATAN PARA TRAFİĞİ!
Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu kaydedildi.
TOPLAM 222 MİLYON TL!
Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış saptandı. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirtildi.
LÜKS ARAÇLAR DA İNCELEMEDE
MASAK raporunda çiftin lüks araç hareketlerine de yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobilin kaydı bulundu. Raporda, araç edinimlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.
'DUBAİ'DEN KAZANIYORUM' DEDİ AMA…
Tançalan'ın Dubai üzerinden 'mail order' yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de raporda incelendi. Ancak MASAK, Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye'ye finansal kanallar aracılığıyla yapılmış herhangi bir fon transferine rastlanmadığını bildirdi.
'ALTINLAR EMANETTİ' SAVUNMASI
Tançalan, ifadesinde düğünde sergilenen ziynet eşyalarının kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini söyledi. Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.'nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve faturasının bulunduğunu ifade ettiği yer aldı. İki anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirildi.
Raporda ayrıca, Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu belirtildi. MASAK, bazı dosyaların aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu, ancak mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen malvarlığı arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığını kaydetti.
ÇAĞLA ÖZ SIRRA KADEM BASTI!
Vanlı Kara Haydar'ın gözaltına alınmasının ardından 1,5 milyonluk Instagram hesabını kapatan Çağla Öz için de gözaltı kararı çıkartıldı. Ancak Çağla Öz'ün İstanbul'daki adresinde bulunamadığı ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken, Çağla Öz'ün arandığı açıklandı.
MİLYONLUK ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el konulurken, ev sahibi gözaltına alındı.
66 BİLEZİK, 2 METRELİK ZİNCİR, KEMER VE GERDANLIK
Aramada ele geçirilenler arasında; 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı.
Ayrıca üzerinde “örnektir” ibaresi bulunan toplam 67,5 gramlık çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyal de ele geçirildi.
DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT
İkamet eklentisindeki aramada ayrıca; 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 ABD Doları ve 89 bin BAE parası bulundu.
Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.
“24 VKH” İBARELİ ALTIN RENKLİ TELEFON
Aramada dikkat çeken materyaller arasında açılmamış kutu iPhone 17 Pro Max, üzerinde “24 VKH” ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ile altın renkli tuşlu bir cep telefonu da yer aldı.
Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenen pasaportun da aynı adreste ele geçirildiği belirtildi.
SORUŞTURMA TCK 282 KAPSAMINDA SÜRÜYOR
Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve diğer materyallerin kaynağı ile Tançalan dosyasıyla bağlantısının ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi.
TCK’nın 282. maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin tahkikat sürüyor.