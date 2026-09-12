'Kiraladık' demişti! Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğünündeki altınlar bakın nerede bulundu

DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT

İkamet eklentisindeki aramada ayrıca; 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 ABD Doları ve 89 bin BAE parası bulundu.

Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.