Kiracılar müjde! Kentsel dönüşüm sonrası yasal öncelik hakkı doğuyor...

EV SAHİBİ TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

Star Haber'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre; hukuki sürecin belirli süre ve şekil şartlarına bağlı olduğunu ifade eden Kezer, tahliye tarihinden itibaren üç yıllık sürenin kritik olduğuna dikkat çekti. Ev sahibinin, yeni binayı kiraya vermeden önce eski kiracıya noter aracılığıyla tebligat göndermesi gerektiğini belirten Kezer, bu bildirimin ardından kiracıya bir aylık cevap süresi tanındığını söyledi.

Eski kiracıya usulüne uygun bildirim yapılmadan taşınmazın başka birine kiralanması halinde, kiracının dava açma hakkı doğuyor. Bu durumda ev sahibi, bir yıllık kira bedeline kadar tazminat ödemekle karşı karşıya kalabiliyor.