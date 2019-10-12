Kıraç Vatan Marşı'nı seslendirdi beğeni topladı işte Vatan Marşı sözleri klibi

Geçtiğimiz sene söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Bu yıl aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.