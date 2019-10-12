Kıraç Vatan Marşı'nı seslendirdi beğeni topladı işte Vatan Marşı sözleri klibi
Şarkıcı Kıraç, geçtiğimiz sene bestelediği Vatan Marşı'nı yeniden seslendirdi, duygusal anlar yaşattı.
Geçtiğimiz sene söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Bu yıl aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.
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Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın Vatan Marşı klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.
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Kıraç, Vatan Marşı ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlar (TT) listesine girdi.
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Vatan Marşı'nın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
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