BIST 11.456
DOLAR 42,71
EURO 50,23
ALTIN 5.887,99
HABER /  EKONOMİ

Kira, vergi ve harç oranları artacak mı? Şimşek son noktayı koydu

Kira, vergi ve harç oranları artacak mı? Şimşek son noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurulunda, kira artışı, vergi ve harç güncellemeleri ve enflasyon ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gelecek dönemde sosyal konut seferberliği, deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konut arzının artacağını ve bunun kira artışını sınırlayacağını vurgulayan Şimşek "Bütçe imkanları çerçevesinde 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil, hedeflediğimiz enflasyon oranında belirleyeceğiz" diyerek detayları anlattı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

"SON 2,5 YILDA KAYDA DEĞER KAZANIMLAR"

Amaçlarının küresel meydan okumalara karşı Türkiye'yi daha dayanıklı hale getirirken ortaya çıkan fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu ifade eden Şimşek, uyguladıkları program sayesinde son 2,5 yılda kayda değer kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

"HEDEFLERİMİZİN BİR MİKTAR ÜZERİNDE"

Bakan Şimşek, programa ilişkin gelişmelere işaret ederek, "Enflasyonda belirgin düşüş yaşandı. 2022-2023 yılları sonunda yüzde 64-65 patikasına yerleşen yıl sonu enflasyonu geçen sene yüzde 44,4'e kadar indi. Bu sene kasım ayı itibarıyla yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşti. Hedeflerimizin bir miktar üzerinde." diye konuştu.

Temel mal enflasyonunun yüzde 18,6'ya, gıda enflasyonunun yüzde 27'ye kadar gerilediğinin altını çizen Şimşek, manşet enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olmasının esas sebebinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hizmet sektörü enflasyonunun dezenflasyona gecikmeli tepki vermesi olduğunu belirtti.

"KİRA ARTIŞINI SINIRLAYACAK"

Şimşek, Türkiye'de hizmet enflasyonunda katılık olduğunu, özellikle son 2 yılda kira ve eğitim enflasyonunun manşetin en az iki katı seviyede bulunduğunu belirterek, gelecek dönemde sosyal konut seferberliği, deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konut arzının artacağını ve bunun kira artışını sınırlayacağını vurguladı.

Eğitimde de kural bazlı fiyatlama modelini TBMM'nin kabul ettiğini anımsatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçe imkanları çerçevesinde 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil, hedeflediğimiz enflasyon oranında belirleyeceğiz. Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında arttıracağız. Dolayısıyla kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız. 2026'da daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, tabii ki sıkı para ve maliye politikası, güçlenen finansal istikrar, beklentilerdeki iyileşmenin hızlanmasıyla birlikte dezenflasyonda daha güçlü momentum söz konusu olacak. Dolayısıyla 2026 yılında enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inanıyoruz."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya açıkladı: 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı
Babası çatı katında kızı ikinci katta bulundu! Bursa'da korkunç olay
Babası çatı katında kızı ikinci katta bulundu! Bursa'da korkunç olay
GAİN Medya'ya operasyon düzenlendi TMSF, şirketlere kayyım olarak atandı
GAİN Medya'ya operasyon düzenlendi TMSF, şirketlere kayyım olarak atandı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe açıklaması: Moralim bozuk
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe açıklaması: Moralim bozuk
Bursa'da eğlence mekanı çıkışında silahlı kavga
Bursa'da eğlence mekanı çıkışında silahlı kavga
Elazığ'da korkutan fabrika yangını 16 işçi ve 1 itfaiye eri...
Elazığ'da korkutan fabrika yangını 16 işçi ve 1 itfaiye eri...
Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, terör ve suçla mücadele verilerini açıkladı
Bakan Yerlikaya, terör ve suçla mücadele verilerini açıkladı
Tedesco'dan galibiyet sonrası açıklama: Bizler de insanız
Tedesco'dan galibiyet sonrası açıklama: Bizler de insanız
TFF'den 'VAR' kararı! Resmen açıklandı...
TFF'den 'VAR' kararı! Resmen açıklandı...
Altyapı çalışmasında göçük! 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı
Altyapı çalışmasında göçük! 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı
Penta Teknoloji, sürdürülebilirlik yolculuğunda değer üretmeye devam ediyor
Penta Teknoloji, sürdürülebilirlik yolculuğunda değer üretmeye devam ediyor