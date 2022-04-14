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Kinder ürünlerinde ve ıspanakta salmonella alarmı! 63 çocuğa bulaşmıştı

Kinder ürünlerinde ve ıspanakta salmonella alarmı! 63 çocuğa bulaşmıştı

Avustralya’nın en büyük süpermarketler zincirlerinden birisi olan Coles, İtalyan şirketi Ferrero grubuna ait Kinder ürünlerinde ve paketli ıspanaklarda salmonella kaynaklı gıda zehirlenmesi riski nedeniyle ürünleri geri çağırdı.

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Paskalya öncesi raflardaki 8 farklı Kinder ürününün Ferrero Avustralya tarafından geri çağrılmasının ardından harekete geçen Coles, Kinder çikolatalarının yanı sıra salmonella korkuları nedeniyle 60, 120 ve 280 gramlık torbalarda satılan taze ıspanaklarında marketlere geri getirilmesini istedi.

Avustralya Başkent Bölgesi, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde satılan ıspanaklara yapılan kalite testleri sonucunda salmonella tespit edildiğini açıklayan Coles, 4 Nisan'dan itibaren söz konusu ürünleri satın alanlara, ürünleri tüketmemeleri çağrısında bulundu.

Müşterilerin, ürünleri herhangi bir Coles mağazasına iade etmeleri durumunda paralarının tam olarak geri verileceği açıklandı.

Avustralya Gıda Standardı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İtalyan şirketi Ferrero’nun Belçika fabrikasında üretilen Kinder ürünlerinin ülke çapında geri çağrılması istenmiş ancak geri çağırmanın İtalya'da üretilen diğer Ferrero ürünlerini kapsamadığı belirtilmişti.

 Kinder ürünleri bağlantılı salmonella vakaları
Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ve Arap Yarımadasındaki ülkelerde Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Ferrero grubu, Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor​​​​​​​.

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