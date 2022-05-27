Kimseyi tanımayan Pakize Suda öldü dendi! Felaket Tellalı gerçeği açıkladı: İşte son durumu...
Pakize Suda'nın son durumuyla ilgili yeğeni Dilara Elagözlü ve felaket tellalı lakaplı sanatçı Onur Akay açıklama yaptı.
2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybeden Pakize Suda'nın hızla sağlık durumu bozulmuş ve geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konmuştu.
Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın Pakize Suda'nın yaşamını yitirdiği yönünde paylaşımda bulunmuştu.
Mehmet Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Huzur içinde uyu güzel kadın... Pakize Suda'yı kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.
Mehmet Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Huzur içinde uyu güzel kadın... Pakize Suda'yı kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.