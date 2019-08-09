Kimsesiz askerin yemin törenindeki hali! Herkes ailesine gidince...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kimsesiz askerin yemin törenindeki hali! Herkes ailesine gidince...

SİVAS'ta acemi eğitimlerini tamamlayan mehmetçik düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası ailelerin buluşması sırasında öksüz bir asker, gözyaşlarına boğuldu. Törene gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek askere sarılıp teselli etti.

Kimsesiz askerin yemin törenindeki hali! Herkes ailesine gidince... - Sayfa 1

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı.

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Kimsesiz askerin yemin törenindeki hali! Herkes ailesine gidince... - Sayfa 2

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi. 

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Kimsesiz askerin yemin törenindeki hali! Herkes ailesine gidince... - Sayfa 3

Törenin bitimindre askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. 

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Kimsesiz askerin yemin törenindeki hali! Herkes ailesine gidince... - Sayfa 4

Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek ağlayan askere sarıldı. 

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