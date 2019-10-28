Kimse ne olduğunu fark etmemişti yıllardır mutfakta duran tablo rekor fiyata satıldı
FRANSA'da yaşayan bir kadının yıllardır evinin mutfağında asılı duran tablosunun, Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue'nin eseri olduğu anlaşıldı.
Yıllardır evinin mutfağında 'İsa ile Alay' adlı tabloyu duvarda asılı tuttuğundan bihaber olan kadın, tablonun değerini ölçmek isteyince gerçek ortaya çıktı. Eserin, 13. yüzyılda Cimabue’nin benzer Yeni Ahit temalı bir dizi resimden birisi olduğu açıklandı.
24 milyon euro: BBC Türkçe’nin haberine göre; açık artırma öncesinde tablonun 6 milyon Euro civarında bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyordu. Ancak hafta sonu düzenlenen açık artırmada satış fiyatı 24 milyon Euro olarak gerçekleşti.
Rekor kırıldı: Müzayede evi açıklamasında ayrıca 24 milyon Euro’luk nihai fiyatın, bir Orta Çağ dönemi eseri için bugüne kadar verilen en büyük teklif olduğu ve bu alanda bir rekor kırıldığı belirtildi.
Nadir bir eser: Müzayedeci Dominique Le Coent Reuters haber ajansına açıklamasında “Cimabue gibi eşsiz bir ressamın nadir bir eseri piyasaya geldiğinde her tür sürprize hazır olmalısınız” dedi.