Kimse bunu yapmasını beklemiyordu oyuncu Engin Öztürk yeni mesleğiyle şaşırttı
Son olarak Hakan Muhafız'ın ikinci sezonunda yer alan Engin Öztürk, kariyerinde bir ilke imza attı. Ünlü oyuncunun yeni işi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde yıldızını parlatan Engin Öztürk, daha sonra farklı projelerde yer almış ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Sevilen oyuncu, son olarak ise Hakan Muhafız dizisine katılmıştı. Ancak Engin Öztürk, ilginç bir kararla TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'un yönetim kadrosuna katıldı.
Geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig fikstür çekimine katılan Engin Öztürk, kırmızı-siyahlıların asbaşkanı oldu. Öztürk'ün hayranları ise, ünlü oyuncuya başarılar dileyerek karizmatik bir yönetici olacağını savundu.
Akıma ayak uydurmuştu: Öte yandan Öztürk, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılan yaşlandırma akımına uymuş ve bu pozu paylaşmıştı. Bu fotoğraf, günlerce konuşulmuştu.
Peki Engin Öztürk kimdir?: Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Selanik göçmenidir.