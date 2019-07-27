Kimse bunu yapmasını beklemiyordu oyuncu Engin Öztürk yeni mesleğiyle şaşırttı

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde yıldızını parlatan Engin Öztürk, daha sonra farklı projelerde yer almış ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Sevilen oyuncu, son olarak ise Hakan Muhafız dizisine katılmıştı. Ancak Engin Öztürk, ilginç bir kararla TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'un yönetim kadrosuna katıldı.