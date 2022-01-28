Kimse bu tehlikeyi bilmiyor! Anında tuvalet kağıdını bırakacaksınız: Ahşaba sürtün sonra...
Doktorlar, tuvalet kağıdı kullanımının sandığımız kadar iyi olmadığını ve vücudumuza çok sayıda zararı olduğu konusunda uyarsa da ortaya çıkan yeni bilgiler insanları korkuttu.
Türkiye, Japonya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler genellikle tuvaletten sonra suyu tercih ederken, İngiltere, ABD ve Avustralya gibi ülkeler genellikle bu işi yapmak için tuvalet kağıdına güveniyor.
Ancak doktorlar, tuvalet kağıdının özellikle aşırı miktarda kullanımının anal çatlaklar ve üriner sistem enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtiyor.
Sadece tuvalet kağıdı ile silme işleminin bu bölgede dışkı bırakabileceği konusunda uyarıyor.
“Büyük Gereklilik” kitabının yazarı Rose George, milyonlarca insanın kirli anüslerle dolaştığını şaşırtıcı buluyor.