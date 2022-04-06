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Kimse bilmiyordu eşi Gül Sunal açıkladı! Meğer gizlice görüşüp... Kemal Sunal tek şart koşmuş

Kimse bilmiyordu eşi Gül Sunal açıkladı! Meğer gizlice görüşüp... Kemal Sunal tek şart koşmuş

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlattı.

Kimse bilmiyordu eşi Gül Sunal açıkladı! Meğer gizlice görüşüp... Kemal Sunal tek şart koşmuş

Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hala milyonlarca insan tarafından izleniyor. 

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Kimse bilmiyordu eşi Gül Sunal açıkladı! Meğer gizlice görüşüp... Kemal Sunal tek şart koşmuş

Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor.

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Kimse bilmiyordu eşi Gül Sunal açıkladı! Meğer gizlice görüşüp... Kemal Sunal tek şart koşmuş

Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan usta sanatçının cimri olduğuna dair iddialar yıllardır konuşuluyor. 

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Kimse bilmiyordu eşi Gül Sunal açıkladı! Meğer gizlice görüşüp... Kemal Sunal tek şart koşmuş

İddialara açıklık getirdi: Gül Sunal da 22 yıl önce aramızdan ayrılan eşi Kemal Sunal'la ilgili "Kemal Sunal cimridir", "Kemal'in cebinde akrep var" tarzı iddialara açıklık getirdi. '

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