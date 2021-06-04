Kimse beklemiyordu! 15 yıl sonra Arka Sokaklar'da şok eden 2 ayrılık birden geldi
Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan'ın başrollerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde seyirciyi 2 ayrılık haberi birden geldi.
İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yılında ekrana gelen Arka Sokaklar kısa sürede ekranların fenomen yapımlarından biri haline geldi. 600 bölümüne merdiven dayayan dizide yıllar içinde birçok isim veda etmişti.
Ekipteki komiserlerin zaman zaman değişmesine alışan seyirci geçtiğimiz yıllarda dizinin ana karakteri Suat Çoban'ı canlandıran Figen Evren ayrılmasıyla büyük şok yaşamıştı.
Figen Evren'in ayrılığına üzülen seyirci geçtiğimiz sezon Hüsnü Çoban'ın oğlunu canlandıran Furkan Göksel ayrılığıyla şaşırmıştı.
Dizinin ilk bölümünden beri ekipte Aylin Aydın karakterini canlandıran Özlen Çınar'da ayrılık furyasına katılıp diziye veda etmişti.