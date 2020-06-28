Kimliğini unutan genci, polis sınava böyle yetiştirdi

Kimliği unuttu polisten yardım istedi: Kimliğini unutan ve nüfus müdürlüğüne geldikten sonra polisten yardım isteyen Ahmet Can Çelik'in babası, "Oğlumu sınava götürüyorduk ancak kimliğini unuttuğu için geri döndük. Daha sonra nüfus müdürlüğünden belge çıkardık. Sınava az dakikalar kaldığı için polisten yardım istedik. Polis de oğlumu motosiklete alarak okula götürdü" ifadelerine yer verdi.