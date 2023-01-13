Kimliği ve faturasıyla PTT'ye gidenlerin hesabına 2500 TL yatırılıyor!

2023 yılına giriş yaparken doğalgaz yardımı için ödeme tarihleri de açıklandı. Eylül ayında başlayan ödemeler Mart ayına kadar devam edecek. Bu kapsamda başvuru yapan vatandaşlar 900 TL ile 2500 TL arasında nakit ödemesi alıyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken başvuruların nasıl yapıldığı araştırılıyor. Kimliği bulunan herkes ödemelerden yararlanabilir. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…