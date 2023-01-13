Kimliği ve faturasıyla PTT'ye gidenlerin hesabına 2500 TL yatırılıyor!
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ve ailelere verilen doğalgaz tüketim desteği için başvuru şartları ve ödeme tarihleri araştırılıyor. Sosyal yardım destekleri birçok vatandaşın yardımına koşarken 2023 yılında ödeme miktarları merak konusu oldu. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
2023 yılına giriş yaparken doğalgaz yardımı için ödeme tarihleri de açıklandı. Eylül ayında başlayan ödemeler Mart ayına kadar devam edecek. Bu kapsamda başvuru yapan vatandaşlar 900 TL ile 2500 TL arasında nakit ödemesi alıyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken başvuruların nasıl yapıldığı araştırılıyor. Kimliği bulunan herkes ödemelerden yararlanabilir. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Doğalgaz destek ödemeleri yatırıldı mı?
Bakanlık tarafından yapılan açıklama kapsamında 3294 sayılı Kanun doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından doğalgaz destek ödemesi yapılıyor.
2022 yılı Eylül ayında başlayan destek ödemeleri 2023 yılında da devam ediyor. 2022 yılının son 3 ayı ve 2023 yılının ilk 3 ayı baz alınarak toplam 6 aylık süreç için doğalgaz destek ödemesi yapılmaktadır. Yeni yılla birlikte ödemeler de hesaplara yatırılmaya başladı. Bir sonraki ayın ödemeleri ise Şubat ayında hesaplarda olacak.
Doğalgaz destek ödemeleri için istenen şartlar neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen doğalgaz tüketim desteği için istenen belirli şartlar bulunuyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerden istenen şartlar şu şekildedir: