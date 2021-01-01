Kimberley Garner 2020'yi denizle kapattı! Bikinisiyle görenler mest etti
TV yıldızı ve tasarımcı Kimberley Garner, yorgunluğunu atmak için Barbados tatiline çıktı. Genç güzel pembe bikinisiyle görenleri mest etti.
Bir yandan yürütmek zorunda olduğu işleri, bir yandan koronavirüs önlemleri derken İngiliz model ve tasarımı Kimberley Garner, 2020 yılını oldukça gerilimli bir şekilde geçirdi.
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Tedbirlerin zayıflamasıyla soluğu Barbados'ta alan Garner, bir süre kimliğini açıklamadığı sevgilisi ve arkadaşlarıyla tatil yaptı.
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Birkaç gün önce Miami'ye geri dönen ünlü tasarımcı, 2020 yılının 31 Aralık gününü de plajda geçirdi.
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Yine kendi koleksiyonundan seçtiği pembe bir bikini giyen Kimberley Garner, bol bol yüzüp dalgaların keyfini çıkardı.
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