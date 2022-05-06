Kim neyi merak ediyorsa bu belgelerden ulaşacak Atatürk'ün emir ve talimatları da var
Çanakkale Savaşları'ndan kalma asker mektupları, fotoğraf ve haritalar ile Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimat ve emirlerinin de bulunduğu 360 parça eser, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı envanterine dahil edildi.
Tarihi Alan Başkanlığınca 3 yıl önce, askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi amacıyla "Sahip Çıkalım" başlıklı kampanya başlatıldı.
Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları'na ait objeler vatandaşlar tarafından Tarihi Alan Başkanlığı'na bağışlandı. Koleksiyonerlerin elindeki objeler de satın alındı.
İstanbul'daki bir koleksiyonerden alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeler, envantere kaydedildi.
Aralarında Büyük Önder Atatürk ve Enver Paşa'nın emir ve talimatlarının da yer aldığı, kendi imzaları bulunan mektuplar ve belgeler, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergilenecek.