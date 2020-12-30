Kim ne kadar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alacak? İşsizlik maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği kaç lira

2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 artarak, aylık brüt 3.577.50 liraya, net de 2.825.90 liraya yükseldi.

Günlük asgari ücret de brüt 119.25 lira oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, asgari ücretteki artışın nelere etki etedeceğini kalem kalem çıkardı. Asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiriyor ama sosyal güvenliğe konu neredeyse tüm işlemler asgari ücrete göre belirleniyor. Hal böyle olunca da yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerinden bireysel emeklilik sistemi kesintilerine kadar tüm ödemeler de değişti ve haliyle arttı. Hatta öyle ki, aksi açıklama yapılmazsa, koronavirüs salgını nedeniyle bugün milyonlarca çalışanın aldığı kısa çalışma ödeneği de yeni asgari ücretle birlikte artacak.