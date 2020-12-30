Kim ne kadar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alacak? İşsizlik maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği kaç lira
Asgari Ücret 2021 yılında yüzde 21.56 artarak aylık brüt 3.577.50 liraya, net de 2.825.90 liraya yükseldi. Günlük asgari ücret de brüt 119.25 lira oldu. Asgari ücrete gelen zam işsizlik maaşı ve Asgari Geçim İndirimi başta olmak üzere birçok kaleme de zam olarak yansıdı. İşte Asgari Ücret artışı sonrası gelen yeni AGİ, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ücretlerinde son durum...
2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 artarak, aylık brüt 3.577.50 liraya, net de 2.825.90 liraya yükseldi.
Günlük asgari ücret de brüt 119.25 lira oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, asgari ücretteki artışın nelere etki etedeceğini kalem kalem çıkardı. Asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiriyor ama sosyal güvenliğe konu neredeyse tüm işlemler asgari ücrete göre belirleniyor. Hal böyle olunca da yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerinden bireysel emeklilik sistemi kesintilerine kadar tüm ödemeler de değişti ve haliyle arttı. Hatta öyle ki, aksi açıklama yapılmazsa, koronavirüs salgını nedeniyle bugün milyonlarca çalışanın aldığı kısa çalışma ödeneği de yeni asgari ücretle birlikte artacak.
Kim ne kadar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alacak?
Yeni asgari ücretle birlikte çalışanın; bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ, aylık 268 lira ile 456 lira arasında değişecek. Buna göre, 2021 yılında bekar bir çalışanın eline 2.825,9 lira geçecek.
Evli ve eşi çalışmayan işçinin AGİ dahil eline 2.879,5 lira; eşi çalışmayıp 1 çocuğu olanın 2.919,8 lira, eşi çalışmayıp 2 çocuğu olanın 2.960 lira, eşi çalışmayıp 3 çocuğu olanın 3 bin 13 lira geçecek.
Eşi çalışan işçi AGİ dahil aylık 2.825 lira alırken; eşi çalışıp 1 çocuğu olanın 2.866 lira, eşi çalışıp 2 çocuğu olanın 2.906 lira, üç çocuğu olanın ise eline 2.960 lira ücret geçecek.