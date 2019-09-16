Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ücreti belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu olduğu konuşulan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücreti duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kenan Işık'ın ardından pek çok ünlü ismi sunucu koltuğuna oturtan ve son olarak da Murat Yıldırım'la anlaşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni yüzü merak konusu olmuştu. Murat Yıldırım'ın ayrılığının ardından, Kenan İmirzalıoğlu'nun adı gündeme bomba gibi oturmuştu.
Geçtiğimiz gün çıkan haberlere göre Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusunun Kenan İmirzalıoğlu olduğu yazıldı. Posta yazarı Eylem İpek Şafak ise, ünlü oyuncuya yapılan teklifin ne kadar olduğunu açıkladı.
Dudak uçuklatan teklif: Habere göre, Kenan İmirzalıoğlu'na bölüm başı tam 250 bin TL'lik ücret teklif edildi. Ünlü oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenilirken, resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Ayrıca Murat Yıldırım, bölüm başı 150 bin TL alıyordu.
Peki Kenan İmirzalıoğlu kimdir?
Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara’ya bağlı olan Bala’da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi.