Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba bir dizi geliyor
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu olduğu konuşulan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda bir dizi projesinde de yer alacak.
Kenan Işık'ın ardından pek çok ünlü ismi sunucu koltuğuna oturtan ve son olarak da Murat Yıldırım'la anlaşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni yüzü merak konusu olmuştu. Murat Yıldırım'ın ayrılığının ardından, Kenan İmirzalıoğlu programın yeni sunucusu olmuştu.
Ünlü oyuncu yarışmasının yanı sıra ekranlara Alef isimli diziyle dönüş yapacak. BluTV platformu için hazırlanan dizinin 8 bölümden oluşacağı ortaya çıktı.
Emin Alper’in yöneteceği Alef dizisinin çekimleri Ekim ayında başlayacak. Bir cinayetin aydınlatılacağı dizide başrollerde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen bulunuyor. Ece Dizdar, Osman Alkaş, Rıza Akın, Kıvanç Baran Arslan ve Erdem Kaynarca de dizide yer alacak diğer isimler.
Dudak uçuklatan teklif: Kenan İmirzalıoğlu'na bölüm başı tam 250 bin TL'lik ücret teklif edildi. Ünlü oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Murat Yıldırım, bölüm başı 150 bin TL alıyordu.