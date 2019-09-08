Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'dan flaş karar veda etti
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın kararı, herkesi üzdü.
ATV ekranlarının sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile izleyenlerini hem üzdü hem sevindirdi. Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.
Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo." ifadelerini kullandı.
Yeni dönemde izleyicilerin karşısına farklı bir projeyle çıkacak olan Murat Yıldırım'ın Show Tv'de yayımlanması beklenen 'Ramo' adlı dizideki partneri, son olarak, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde oynayan Esra Bilgiç, olacak.
Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturacağı dizide Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel yer alıyor. Hikayesi Adana’da geçecek olan dizi önümüzdeki günlerde ekrana gelecek.