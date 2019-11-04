Kim Milyoner Olmak İster'in kazananı Arda Ayten'in 'Reklam oyuncağı' cevabı olay oldu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya doğru cevabı veren Arda Ayten, kendisini eleştirene verdiği cevapla olay oldu.
ATV ekranlarının en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya doğru cevabı vererek büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, sosyal medyada popülerliğini koruyor. Milyoner'i kazanmasının ardından Instagram hesabında takipçileri aniden artan Ayten, bir takipçisine verdiği cevap ise herkesi şaşkına çevirdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçilerinden gelen sorulara cevaplar veren Arda Ayten, bir takipçisinin "Tıp okuduktan sonra ne okumak isterdin?" sorusuna "Felsefe, tarih, psikoloji, matematik, fizik, botanik" cevabını verdi.
Arda Ayten kendisine "Bay viral reklam oyuncağı nasılsın?" diyen sosyal medya kullanıcısına ise "Çok iyiyim. Nematod artığı, sen nasılsın?" diyerek verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.
Peki, Arda Ayten'in takipçisine söylediği Nematod nedir?
Nematodlar yeryüzünde çok fazla sayıda bulunan çok hücreli hayvanlardır. Bir avuç toprakta binlerce mikroskobik solucan, böcek, hayvan bulunur ya da bitkilerin birçoğu parazitleri içerir. Serbest canlı türlerinin bakteriler, mantarlar, nematodlar ve diğer yem nematodları da dahil olmak üzere henüz karşılaşılan türlerinin büyük bir kısmı, biyolojik olarak yeterince anlaşılamamıştır. Filumundan Nemata sınıflandırılan yaklaşık 20.000 tanımlı türü vardır.