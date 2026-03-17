Kim Milyoner Olmak İster'i sunmuştu! İlber Ortaylı'nın anısı damga vurdu!
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlber Ortaylı anısına yayınlanan anlar izleyicileri duygulandırdı.
ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da başarılı performanslarla izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türk dünyasının ve akademik camianın sarsıldığı acı haber sonrası, yerli ve yabancı sayısız esere imza atan, milyonlara tarihi sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören, uzun yıllar emek verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren üniversitenin Ortaköy yerleşkesine akın eden öğrenciler, akademisyenler ve siyaset dünyasından isimler, usta tarihçiye son görevlerini yerine getirmek için hazır bulundu.
Milyoner'in ilk sunucuları arasında yer alan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle verdiği arada Prof. Dr. İlber Ortaylı, programa destek için sunucu olmuştu.