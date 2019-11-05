Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru seyirciyi çıldırttı
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dün akşam yine seyirciyi televizyon ekranlarına kilitledi. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde ise programa yarışmacı Uzman Psikolog Pınar Otan damga vurdu.
Yarışmaya başlamadan önce büyük ödülü kazanırsa gerçekleştirmek istediği projesini anlatmasıyla takdir toplayan Uzman Psikolog Pınar Otan, seyirciyi hayal kırıklığına uğrattı.
Otan, yarışmanın öncesinde "1 milyonu almak istiyorum. Aklımda bir proje var Çocuk Esirgeme Kurumuyla Huzur Evini birleştirmek istiyorum" diyerek projesiyle seyircilerden takdir topladı.
Fakat yarışmaya iyi başlasa da ikinci soruda takılan Pınar Otan, "Bir akvaryumun içine sürüngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvanı besliyordur?" sorusu için seyirci jokerini kullanmak istediğini söyleyince seyirciler şok oldu.