Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı izleyiciyi şaşırttı joker kullandığı soru olay oldu

ATV'de ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam ilginç anlar yaşandı. Yarışmacı adayının iki soruda kullandığı jokerler olay oldu. Sosyal medyanın diline düştü.