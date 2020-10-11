Kim Milyoner Olmak İster'de Urfalı Hikmet yarıştı adını finale yazdırdı

Hikmet yarışmaya annesi Esma Hanım ile katıldı. 8 çocuk annesi olan Esma Karakurt çocuklarına mevsimlik işçilik yaparak baktığını ve onları okutmak için şehir şehir gezdiğini yıllarca evlatları için ne iş olsa yaptığını anlatırken hem Hizmet hem de ekran başındakiler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.