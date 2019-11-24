Kim Milyoner Olmak İster'de Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
ATV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı.
Kim Milyoner Olmak İster 23 Kasım Cumartesi yeni bölümünde sorulan soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Milyoner'de Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu. Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.
Milyoner'de yarışmacıya sorulan bir soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu.
Sorunun şıklarında A) William Shakespeare B) Oscar Wilde C)Lev Tolstoy VE D) Victor Hugo şıkları vardı.
Yarışmacı joker hakkını da kullanarak B) Oscar Wilde şıkkını söyleyerek doğru cevabı bildi. Ancak Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.