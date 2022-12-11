Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi, ne kadar para kazandı?

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, 11 soruyada doğru cevap vererek 1 milyon TL değerindeki soruyu görme şansı yakalamıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı acaba soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? sorusu yanıt buluyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik o soru ve nefeslerin tutulduğu gecede yaşananlar...

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, geçtiğimiz hafta 400 BİN TL değerindeki Atatürk sorusunu cevaplayarak 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başarmıştı. 20 yaşındaki Batu Alıcı büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacı soruya doğru cevap verirse 1 milyon TL kazanacak ve eğer yanlış cevaplarsa 30 bin TL kazanmış olacak. Batu Alıcı eğer soruya cevap vermeden yarışmadan çekilirse 400 bin lirayı cebine koyacak. İşte tarihi gecede yaşananlar...

"Çok güzel mesajlar aldım"

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın son sorusuna gelen Batu Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu açtırdı. Batu Alıcı, soru öncesinde "Çok güzel mesajlar aldım. Aradılar, tebrik ettiler. Çok mutlu oldum insanlardan iyi mesaj alınca." ifadelerini kullandı.

Peki milyonluk soruyu görmesini sağlayan 11. soru neydi?

İşte Batu Alıcı'yı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında milyonluk sorunun kapısını açan o soru...

Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

A)170 cm, 68-70 kg, 40 numara B)172 cm, 71-73 kg, 41 numara C)174 cm, 74-76 kg, 42 numara D)176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Cevap: C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara

İşte 1 milyonluk soru!

Herkesi ekrana kilitleyen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte merak edilen o soru:

SORU: Hangisi "Dede Korkut Hikâyeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?'

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

Doğru cevap: A) Bala Hatun

Batu Alıcı soruya cevap vermedi ve 400 bin liralık çeki kabul etti. Yarışmadan çekilen genç yarışmacı soruya daha sonra"Banu Çiçek" cevabını verdi. Sorunun doğru yanıtı ise Bala Hatun olarak açıklandı.

Dede Korkut kimdir?

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

Bala Hatun kimdir?

Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Aynı zamanda Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinmektedir.

Banu Çiçek kimdir?

Banu Çiçek, Dede Korkut hikâyelerinde geçen Bağnu diye anılan mitolojik karakterdir. Kam püre'nin oğlu Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir. Banı Çiçek diye de geçer.

Bamsı Beyrek kimdir?

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bayındır Han kimdir?

Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir.