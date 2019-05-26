Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına ceviren soru! Taumata tepesi nerededir?
ATV'de ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? sorusu ekran başındakiler dahil herkesi şaşkına çevirdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru şaşırttı. Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’nin nerede olduğu soruldu. Ekran başındaki herkes sornun yanlış yazıldığını düşündü. İşte doğru cevap.
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Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu.
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İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu.
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Yarışmacıya sorulan 30 bin değerindeki "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.
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