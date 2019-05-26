Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına ceviren soru! Taumata tepesi nerededir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru şaşırttı. Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’nin nerede olduğu soruldu. Ekran başındaki herkes sornun yanlış yazıldığını düşündü. İşte doğru cevap.