Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan atasözü sorusu geceye damga vurdu!

ATV'nin ilgi ile izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soruların cevabı izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır bölüme dün gece geceye damga vuran soru oldu. Peki, Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? İşte merak edilen sorunun yanıtı.