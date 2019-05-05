Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan atasözü sorusu geceye damga vurdu!
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını dün gece yayınlanan yeni bölümünde ‘Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu bölüme damga vurdu.
ATV'nin ilgi ile izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soruların cevabı izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır bölüme dün gece geceye damga vuran soru oldu. Peki, Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? İşte merak edilen sorunun yanıtı.
En çok izlenilen yarışma programı olan ve her bölümde farklı farklı sorularla bilgi tazeleyen Kim Milyoner Olmak İster’in bu bölümünde yarışmacı 62 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi mezunu Oya Bayülkem'e sorulan atasözü sorusu geceye damga vurdu.
60 bin TL değerindeki soruya Oya hanım ise cevap vermeyerek yarışmadan çekildi. Bütün joker hakkını da kullanan yarışmacı 30 Bin TL kazanarak yarışmaya veda etti. Sorunun cevabı ise ekran başındakiler dahil herkes tarafından merak edildi.
Seyirciler, yarışma esnasında ekran bu soruyu görünce cevabı googlede aramaya başladı. Abdala kar yağıyor demişler şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır olduğunu merak etmeye başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan sorunun yanıtı...