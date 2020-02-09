Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullandığı sorular izleyenleri şok etti!
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam izleyicileri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Yarışmacının çok basit iki soruda joker kullanması olay oldu.
ATV'de ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam ilginç anlar yaşandı. Yarışmacı adayının iki soruda kullandığı jokerler olay oldu. Sosyal medyanın diline düştü.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna cevap veremeyen yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanınca tüm izleyenler neye uğradığını şaşırdı.
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Genç yarışmacının bu soru karşısındaki hareketi izleyenleri şaşkına çevirirken, milyonlarca kişi tarafından izlenen yarışmada yaşanan bu olaya sosyal medyadan tepki yağdı.
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Yarışmacı soruya cevap veremeyince, seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Ve seyircilerin yüzde 90'ı "Yarın" cevabını verdi.
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