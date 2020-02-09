Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan 'Superman 2' sorusu!
ATV Ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 125 Bin değerindeki 'Superman II' sorusu geceye damga vurdu.
Kim Milyoner olmak İster'de Superman filminden soru soruldu. 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşatırken geceye de damga vuran soru oldu. İşte 125 bin TL'lik o sorunun cevabı...
Dünya televizyonlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 865. yeni bölümüne "1980 yapımı 'Superman II' adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" sorusu geceye damga vurdu.
Yarışmacı Emir beye sorulan 125 bin TL değerindeki sorunun cevabı Milyoner Olmak ister izleyicileri tarafından merak edildi ve sosyal medyada en çok aranan soru oldu.
Emir beye sorularn "1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane’in Daily Planet’te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" sorusunun şıklarında;