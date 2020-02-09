Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan 'Superman 2' sorusu!

Kim Milyoner olmak İster'de Superman filminden soru soruldu. 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşatırken geceye de damga vuran soru oldu. İşte 125 bin TL'lik o sorunun cevabı...