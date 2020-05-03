Kim Milyoner Olmak İster'de Hakan Revanche İslek alay konusu oldu!
Ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan Kim Milyoner Olmak İster'de dün izleyenleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Yarışmacı adayının elendiği soru sosyal medyada alay konusu oldu.
ATV'de haftanın iki günü, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 887. bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Yarışmaya katılan Hakan Revanche İşlek'e gelen bir soru gündem oldu.
Hakan Revanche İşlek katıldığı televizyon yarışmasından erken elenerek izleyicileri kahkahaya boğdu! İşlek "çok severek izlediğim bir çizgi filmdir" dediği Alaaddin'in Sihirli Lambası sorusunda elenmesi sosyal medyayı salladı.
Espor dünyasının tanınan isimlerinden Hakan Revanche Islek ATV’nin sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmanın ikinci sorusunda elenen Hakan, izleyicileri hem gülme krizine soktu hem de şaşkına çevirdi.
"Hakan Bey heyecanına yenik düştü": İlk baraj sorusunda elenen Hakan, yarışmadan hiç para alamadan ayrıldı. ATV kendi resmi Twitter‘ı üzerinden “Hakan Bey heyecanına yenik düşüyor!” ifadelerini kullandı.