Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten milyonluk soruya yanıt verdi! Bakın ne kadar kazandı
Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara geldi.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda ve 1 Milyonluk soru ile merhaba dedi.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi olan 19 yaşındaki Arda Ayten yarışmada tarihi anların yaşanmasını sağladı. Genç yarışmacı önceki sezonda 12. soruya kadar gelmişti.
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Reyting rekorları kıran yarışmada Arda Ayten an itibariyle 1 Milyonluk soruyu açtırdı. Sorunun yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca kişi de ekranları başında doğru yanıtı beklemeye başladı.
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Kim Milyon İster'de milyonluk soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?"
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