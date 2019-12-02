Kim Milyoner Olmak İster'de ailesine dava açacağını söyleyen yarışmacı açıklama yaptı

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve yedi yıl avukatlık yaptıktan sonra farkındalık koçluğu, kuantum terapistliği ve uluslararası nefes terapistliği eğitimleri alan Söylemez, ''Ulusal ve uluslararası projeler geliştirdim. Bunlardan biri de koşulsuz sevgi davası, kendi ebeveynlerime açacağım. Parayı bulunca açacağım'' dediği sözleriyle Ki Milyoner Olmak İster'e damga vurdu.