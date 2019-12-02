Kim Milyoner Olmak İster'de ailesine dava açacağını söyleyen yarışmacı açıklama yaptı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ailesine dava açacağını söyleyen yarışmacı Buket Ebru Söylemez, tepki çekince açıklama yaptı.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz akşam ailesi hakkındaki sözleriyle herkesi şaşırtan yarışmacı Buket Ebru Söylemez, gelen eleştirilere tepkisiz kalamadı ve sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptıç
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve yedi yıl avukatlık yaptıktan sonra farkındalık koçluğu, kuantum terapistliği ve uluslararası nefes terapistliği eğitimleri alan Söylemez, ''Ulusal ve uluslararası projeler geliştirdim. Bunlardan biri de koşulsuz sevgi davası, kendi ebeveynlerime açacağım. Parayı bulunca açacağım'' dediği sözleriyle Ki Milyoner Olmak İster'e damga vurdu.
Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ''Ebru Hanım kimlerle geldiniz?'' sorusuna, ''Benim kan bağıyla bağlı olduğum bir ailem yok artık. Maalesef onlar burada değiller. Haberleri bile yok. Sevgi bağıyla bağlı olduğum bir aile kurdum kendime. Sosyal medya aracılığıyla, onun gücünü kullanarak'' cevabı veren yarışmacı, dünyaya gelirken rızası alınmadığı için ailesine büyük bir dava açacağını belirtti.
Buket Ebru Söylemez'in, ailesiyle ilgili söylediği sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar, yarışmacıya ''Avukat olmuşsun ama insan olamamışsın'' gibi hakarete varan yorumlarda bulundu.
Bu yorumlar üzerine Buket Ebru Söylemez, şu açıklamayı yaptı: