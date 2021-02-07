Kim Milyoner Olmak İster'daki doktor Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı
ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar Twitter'da alay konusu oldu.
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster dün gece yeni bölümüyle yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu.
Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı. Telefonun diğer ucundaki doktorun ise soruya verdiği yanıt geceye damga vurdu.
"Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum" diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı.
Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi şıklardan "Omurilik sarımsağı" cevabını verdi.