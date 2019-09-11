Kim Milyoner Olmak İster tamamen bitti mi? Müge Anlı haberi şaşırttı
ATV'nin en prestijli programı olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması önce sunucusunu kaybetmişti. Bu gün ise Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasıyla ilgili gelen son haber şaşırtıcı oldu.
ATV ekranlarına hafta içi canlı olarak "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programın sunan Müge Anlı, yaz aylarında sunmaya başladığı "Güven Bana" yarışma programın yayın gününü canlı yayında açıkladı. Güven Bana yarışma programı, Kim Milyoner Olma İster yarışmasının yayınladığı Cumartesi akşamları ekranlara gelecek. Peki Kim Milyoner Olmak İster ekranlara veda mı etti? İşte cevabı...
Yayınladığı ilk günden itibaren ilgi gören Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programın akıbeti belli oldu. Yayınlanıp yayınlanmayacağı belli olmayan Güven Bana yarışma programının yeni sezon yayın gününü Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada "Sabaha kadar Güven Bana'nın bantlarını izledim. Çok ilgi ile takip ettiğinizi biliyorum. Bu hafta Perşembe günü değil.Çünkü biliyorsunuz Perşembe günü yeni sezonda Çukurova'nın günüydü. Biz yazın Çukurova'nın dizisinin yerinde almıştık. Bu hafta Cumartesi günü. Böyle rahat rahat saat 8'de oturup Güven Bana'yı izleyebilirisiniz. Bu hafta çok şaşıracaksınız gerçekten izlemenizi tavsiye diyorum.
-O yarışmayı çekmekte çok şey kattı hayatıma. Sanki bu programa konu olan kişiler daha çok toplumun çok farklı kesimi gibi algılanıyor. Biz biliyoruz öyle olmadığını çok hayatımızın içinden figürler olduğunu ama bazıları için farklı...Yani toplumun işte yüzde kaçı gibi niteleyenler var ki son derece yanlış. Kimin başına ne geleceğin hiç garantisi yok. Orada da bilgi yarışmasına katılmak için geliyorlar. Orada da yarışmanın formatından dolayı çok farklı bir şey gördüm ben insanlarda. Paranın insana neler yaptırabileceğini neler kaybettireceğini gördüm. Bu kadarını bilmiyordum." dedi.