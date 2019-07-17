Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım'ın yeni projesi bomba

Ekranların en çok izlenen ve sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım, Mısır yapımı Mako filminin başrolünü üstlenecek. Ünlü oyuncu, gerçek bir olaydan beyazperdeye aktarılan filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcısıyla, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve sözleşmeye imza attı.