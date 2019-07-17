Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım'ın yeni projesi bomba
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ekranlarda boy gösteren oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım'ın yeni projesi belli oldu.
Ekranların en çok izlenen ve sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım, Mısır yapımı Mako filminin başrolünü üstlenecek. Ünlü oyuncu, gerçek bir olaydan beyazperdeye aktarılan filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcısıyla, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve sözleşmeye imza attı.
1991 yılında batan Salem Express gemisinin hikayesini anlatan filmde Murat Yıldırım'ın yanı sıra; Mısırlı Menna Fadali, Sarah Elshamy ve Nahed Elsebai ile Suriyeli aktör Kosai Khauli rol alacak.
Mısır'da ve Ortadoğu ülkelerinde gösterilecek: Sabah'ta yer alan habere göre; Mısır'da ve Ortadoğu ülkelerinde gösterilecek filmde, Yıldırım kendi adıyla oynayacak.
Filmin hikayesi gerçekte yaşandı: Cidde Limanı'ndan Mısır'daki Safaga Limanı'na giden Salem Express gemisi, 1991 yılında Kızıldeniz'de battı. Gemide çoğunlukla hac görevinden dönen yolcular ve Mısırlı işçiler bulunuyordu.