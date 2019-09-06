Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım'ın partneri Diriliş'in eski yıldızı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ekranlarda boy gösteren oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım'ın yeni dizisindeki partner Diriliş Ertuğrul'un eski yıldızı oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ekranlarda boy gösteren oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, yeni dönemde izleyicilerin karşısına farklı bir projeyle çıkacak. ‘Ramo’ dizisiyle ekranda olacak olan Murat Yıldırım’ın kadın partneri belli oldu.
Yeni partneri Esra Bilgiç: Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturacağı diziye Esra Bilgiç dahil oldu. En son ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde oynayan Bilgiç, yapımda avukat Sibel karakterini canlandıracak. Yapımda ayrıca Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel yer alıyor. Hikayesi Adana’da geçecek olan dizi önümüzdeki günlerde ekrana gelecek.
Tek celsede boşanmıştı: Yaklaşık iki yıl önce Gökhan Töre ile evlenen Esra Bilgiç, Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcuyla tek celsede boşanmıştı.
Boşanma nedeni şiddetli geçimsizlik: Töre çifti, mahkemeye sundukları dilekçede boşanma gerekçelerini şiddetli geçimsizlik olarak göstermişti. Uzlaşarak mahkemeye giden ikili, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı.