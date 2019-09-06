Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım'ın partneri Diriliş'in eski yıldızı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ekranlarda boy gösteren oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, yeni dönemde izleyicilerin karşısına farklı bir projeyle çıkacak. ‘Ramo’ dizisiyle ekranda olacak olan Murat Yıldırım’ın kadın partneri belli oldu.