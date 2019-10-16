Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan operasyon açıklaması

"O onların densizliğidir kesinlikle. Türk ordusu orada barış için var. Terörü sınırlarımızdan uzaklaştırmak için var. Türk ordusu asla işgalci değildir. Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir"

İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması