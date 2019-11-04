Kim Milyoner Olmak İster sayesinde 1 milyon kazanan Arda Ayten'in olay cevabı!

Peki, Arda Ayten'in takipçisine söylediği Nematod nedir?

Nematodlar yeryüzünde çok fazla sayıda bulunan çok hücreli hayvanlardır. Bir avuç toprakta binlerce mikroskobik solucan, böcek, hayvan bulunur ya da bitkilerin birçoğu parazitleri içerir. Serbest canlı türlerinin bakteriler, mantarlar, nematodlar ve diğer yem nematodları da dahil olmak üzere henüz karşılaşılan türlerinin büyük bir kısmı, biyolojik olarak yeterince anlaşılamamıştır. Filumundan Nemata sınıflandırılan yaklaşık 20.000 tanımlı türü vardır.