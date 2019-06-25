Kim Kardashian'ın yeni dikkat çekme yöntemi! Makyajsız ve yalın ayak
Her zaman adından söz ettirmeyi başaran Kim Kardashian, makyajsız ünlüler akımına uydu. Kardashian'ın makyajsız hali dikkatleri üzerine çekti.
Kıyafetleri, makyajı ve tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ailece çıktığı Kosta Rika tatilinde makyajsız görüntülendi. Kardeşi Kourtney Kardashian ile birlikte akşam yemeğine çıkan Kim Kardashian, şık kıyafetiyle ama yalın ayak dolaşması ve makyajsız haliyle dikkat çekti.
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Her zaman bakımlı haliyle bilinen Kardashian'ın şık stiline rağmen makyajsız olması, dikkat çekmek için yeni bir yöntem olarak yorumlandı.
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Kendi adına makyaj ürünleri markası da bulunan 38 yaşındaki Kardashian, makyaj stiliyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.
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Ünlülerin makyajsız fotoğraf paylaşma akımı ise dur durak bilmeden devam ediyor. İşte makyajsız halleriyle paylaşım yapan bazı ünlüler...
Bergüzar Korel
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