Kim Kardashian'ın yatak odasındaki düzenek şaşırttı!

Giydiği kıyafetler ve yaptığı makyajlarla adından söz ettiren Kim Kardashian, son olarak takipçilerine yatak odasının kapılarını açtı. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, eşi Kanye West ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanenin yatak odasındaki ilginç düzeneği sosyal medya hesabından paylaştı.