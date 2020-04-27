Kim Kardashian'ın 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımına Demet Akalın da sert çıktı

Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.