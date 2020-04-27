Kim Kardashian'ın 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımına Demet Akalın da sert çıktı
Kim Kardashian, Instagram'da yaptığı ‘Sözde Ermeni soykırımı’ paylaşımıyla Türkleri çıldırttı. Demet Akalın da Kardashian'a cevabı yine sosyal medya üzerinden verdi.
Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı '1915 olayları' ile ilgili skandal paylaşımlar yaptı. Kardashian'ın bu paylaşımları Türklerin tepkisini çekerken sivri diliyle bilinen Demet Akalın, Kardashian'a cevapları art arda sıraladı.
167 milyon takipçili Instagram hesabına sahip olan Kim Kardashian, Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia ederek yalan paylaşımlar yaptı.
Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" ifadelerini kullandı.
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:
"Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.