Kim Kardashian'ın korumaları annesi Kris Jenner'ı dövdü hastaneye kaldırıldı
Kim Kardashian'ın korumaları annesi Kris Jenner'ı dövdüler, hastaneye kaldırıldı.
Reality Show yıldızı Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ı korumaları darp etti. Kim'in 60 milyon değerindeki yalısına arka kapıdan girmek isteyen Jenner'ı Kim'in güvenlik görevlileri tanıyamadı ve Jenner ile Kim'in korumaları arasında arbede çıktı.
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Kris Jenner, arbede esnasında boynundan yaralandı. Kim Kardashian ise o esnada Keep Up with Kardashian programı için çekimdeydi. Kız kardeşi Khloe, kendisini panik içinde arayarak, "Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım" dedi.
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Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Kris'in boynundan yaralandığı ve acı içinde kıvrandığı görüldü.
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Annesinin acı içinde inlerken gören Kim Kardashian, gözyaşlarına boğuldu. Kris Jenner, hastaneye kaldırıldı.
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