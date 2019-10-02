Kim Kardashian'ın kalçasını öpen kırmızı halı tacizcisi Justin Timberlake'i de taciz etti
AMERİKA'da kırmızı halıda birçok ünlüyü taciz eden Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk, Justin Timberlake'i taciz etti.
Amerika'da genellikle kırmızı halıda birçok ünlü isme yaklaşarak gerek öperek gerekse sarılarak taciz etmesiyle adı çıkan hatta tacizleri nedeniyle Amerika'ya girişi yasaklanan Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk, şarkıcı Justin Timberlake’i Paris’te katılacağı defile öncesinde taciz etti.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesini izlemek üzere eşi Jessica Biel ile birlikte Paris’e giden 38 yaşındaki ABD’li şarkıcı Justin Timberlake, defile öncesi basın mensuplarına poz verirken saldırıya uğradı.
Justin Timberlake'in bacağına bir anda biri sarılıp taciz edince, güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.
Güvenlik görevlilerinin uzaklaştırdığı tacizcinin daha önce de pek çok kez ünlülere kırmızı halıda saldıran Vitalii Sediuk olduğu ortaya çıktı.