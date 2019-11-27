Kim Kardashian'dan flaş karar 'Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım' demişti
Sıklıkla cesur pozları ve kalçasıyla gündeme gelen Kim Kardashian, ABD başkanı Donald Trump'la görüşünce flaş bir karar aldı.
Geçtiğimiz Haziran ayında hukuk eğitimi kapsamında Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştiren ve avukat olmak isteyeceğini açıklayan Kim Kardashian, Donald Trump'ın, "Yatarak poz verme" çağrısı doğrultusunda herkesi şaşırtan bir karar aldı.
Trump'ın "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğütlerini dikkate alan Kim Kardashian, geçmişte "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım" demiş olmasına rağmen artık bu tarz paylaşımlarda bulunmayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir söyleşide, "İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçtiğimiz yıl Kim Kardashian, tahliye edilmeksizin müebbet hapis cezası alan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’u affetmesi için Donald Trump ile görüşmeye gitmişti.