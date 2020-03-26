Kim Kardashian'dan çocuklarıyla beraber karantina pozu
Korona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Karantina günlerinde evlerine kapanan ünlülerden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son paylaşımlardan biri de ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian'dan geldi.
Tüm dünyayı saran korona virüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Kanye West ve çocukları ile çekildiği aile pozunu paylaştı.
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra yayılmaya devam eden corona virüse karşı önlem alan yıldızlardan biri de Kim Kardashian oldu.
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Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Kardashian, kendini, çocuklarını ve eşi Kanye West'i evde karantinaya aldı.
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Eşi ve 4 çocuğu ile selfie çeken ünlü yıldız, altına şu notu düştü:
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